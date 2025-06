Gli spiccioli di dollaro nei cruciverba: la soluzione è Cents

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Gli spiccioli di dollaro' è 'Cents'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CENTS

Curiosità e Significato di "Cents"

La parola Cents è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Cents.

Perché la soluzione è Cents? I cents sono le monete di minor valore negli Stati Uniti, equivalenti a un centesimo di dollaro. Questa unità di misura è fondamentale per le transazioni quotidiane e rappresenta il modo in cui possiamo suddividere il valore del dollaro in parti più piccole, rendendo gli acquisti più accessibili. In pratica, i cents permettono di gestire il denaro con maggiore precisione, sia nei piccoli pagamenti che nei risparmi.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Come si scrive la soluzione Cents

Hai trovato la definizione "Gli spiccioli di dollaro" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

E Empoli

N Napoli

T Torino

S Savona

