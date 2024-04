La Soluzione ♚ Sottomultipli del dollaro La definizione e la soluzione di 5 lettere: Sottomultipli del dollaro. CENTS Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Sottomultipli del dollaro: Cents (in lussemburghese Zens) è un quartiere situato ad est di Lussemburgo, capitale del Lussemburgo. Nel 2001 il quartiere di Cents contava una popolazione di 3 228 abitanti.. Francese Verbo Transitivo Significato e Curiosità su: Cents (in lussemburghese Zens) è un quartiere situato ad est di Lussemburgo, capitale del Lussemburgo. Nel 2001 il quartiere di Cents contava una popolazione di 3 228 abitanti.. parier (vai alla coniugazione) 1° gruppo scommettere parier sur/pour un cheval - scommettere su un cavallo

- scommettere su un cavallo parier sur/pour, parier contre - scommettere su, scommettere contro

- scommettere su, scommettere contro parier aux courses - scommettere alle corse

- scommettere alle corse parier deux cents euros sur quelque chose - scommettere duecento euro su qualcosa (senso figurato) scommettere (artificio retorico per affermare la verità o la certezza di ciò che si sostiene) voulez-vous parier que j’ai raison - volete scommettere che ho ragione

- volete scommettere che ho ragione je l’aurais parié ! - ci avrei scommesso! Pronuncia IPA: /pa.je/ Ascolta la pronuncia : Etimologia / Derivazione dal francese antico pairier, derivato dal latino pario (pariare), nel senso di "pareggiare, rendere uguale" Sinonimi (di uso colloquiale) gager Parole derivate pari, parieur Latino Voce verbale parier prima persona singolare del congiuntivo presente passivo di pario (pariare) Sillabazione pa | ri | er Pronuncia (pronuncia classica ) IPA: /'pa.ri.er/

IPA: (pronuncia ecclesiastica ) IPA: /'pa.ri.er/ Etimologia / Derivazione vedi pario francese The Free Dictionary, edizione online (francese) CNRTL, Dictionnaire de l’Académie française ottava edizione (1932-1935), online su cnrtl.fr Bouvier Florence, dizionario francese-italiano, edizione online

latino vedi pario

Altre Definizioni con cents; sottomultipli; dollaro; Spiccioli di dollaro; Gli spiccioli dell euro; Una frazione di dollaro; Spicciolo di dollaro; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Sottomultipli del dollaro

CENTS

C

E

N

T

S

Lae verificata di 5 lettere per risolvere 'Sottomultipli del dollaro' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.