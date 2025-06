Fastidiosi impedimenti nei cruciverba: la soluzione è Pastoie

PASTOIE

Curiosità e Significato di "Pastoie"

Perché la soluzione è Pastoie? Fastidiosi impedimenti si riferisce a ostacoli o difficoltà che rendono complicato il raggiungimento di un obiettivo. La parola pastoie evoca proprio queste situazioni, in cui si è intrappolati in vincoli o limitazioni che ostacolano il progresso. In sostanza, rappresenta tutte quelle circostanze che ci frustano e rallentano il nostro cammino verso ciò che desideriamo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Fastidiosi intralciGli intralci della burocraziaRendersi fastidiosiFastidiosi contrattempiFastidi impedimenti

Come si scrive la soluzione Pastoie

P Padova

A Ancona

S Savona

T Torino

O Otranto

I Imola

E Empoli

