La definizione e la soluzione di 7 lettere: Rendersi fastidiosi. SECCARE

Verbo

Transitivo

Significato e Curiosità su: Lo zafferano ([affe'rano]) è una spezia che si ottiene dagli stigmi del fiore del Crocus sativus, conosciuto anche come zafferano vero, una pianta della famiglia delle Iridacee. La pianta di zafferano vero cresce fino a 20–30 cm e dà fino a quattro fiori, ognuno con tre stigmi color cremisi intenso. Gli steli e gli stigmi vengono raccolti e fatti seccare per essere usati principalmente in cucina, come condimento e colorante. Lo zafferano, annoverato tra le spezie più costose del mondo, è originario della Grecia o dell'Asia Minore e fu coltivato per la prima volta in Grecia. Come clone geneticamente monomorfo, si è diffuso lentamente per ...

seccare

rendere asciutto (gergale) insistere contro qualcuno, talvolta anche involontariamente, sino al punto di far perdere le forze mi hai seccato per anni: è ora di smetterla! (raro) (gergale) relativo ad una percezione fisica di pizzichio, soprattutto per mancanza di elevata umidità del clima mi si è seccata la gola: potrei avere un po' d'acqua per favore

Sillabazione

sec | cà | re

Pronuncia

IPA: /sek'kare/

Etimologia / Derivazione

dal latino siccare "rendere secco, inaridire"

Sinonimi

asciugare, disidratare, disseccare, essiccare,inaridire, prosciugare, rinsecchire,

bruciare, deumidificare,

( senso figurato ) (vena poetica, creatività) indebolire, infiacchire, svigorire, svuotare, esaurire

indebolire, infiacchire, svigorire, svuotare, esaurire (familiare) scocciare, stufare, rompere le scatole

scocciare, stufare, rompere le scatole ( senso figurato ) (di persona) annoiare, disturbare, importunare, infastidire, innervosire, irritare, molestare, scocciare, stancare, tediare

annoiare, disturbare, importunare, infastidire, innervosire, irritare, molestare, scocciare, stancare, tediare (gergale) rompere

Contrari

bagnare, imbevere, innaffiare, inumidire, inzuppare, irrigare

( senso figurato ) (di persona) allietare, divertire, interessare, rallegrare

allietare, divertire, interessare, rallegrare rafforzare, rinforzare

(senso figurato) , piacere

Parole derivate