TELA

Curiosità e Significato di "Tela"

Vuoi sapere di più su Tela? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Tela.

Perché la soluzione è Tela? La parola tela si riferisce a un tipo di tessuto che viene utilizzato per creare vari oggetti, come abiti o opere d'arte. Nel contesto del mito di Penelope, la tela simboleggia anche il suo ingegno e la sua pazienza: mentre attendeva il ritorno di Ulisse, tesseva e disfaceva una stoffa per ingannare i Proci, dimostrando così la sua astuzia e determinazione. Questo gesto rappresenta non solo il lavoro femminile tradizionale, ma anche il

Come si scrive la soluzione Tela

Se "Con essa Penelope teneva a bada i Proci" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

T Torino

E Empoli

L Livorno

A Ancona

