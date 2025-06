Città fra Voghera e Genova nei cruciverba: la soluzione è Tortona

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Città fra Voghera e Genova' è 'Tortona'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TORTONA

Curiosità e Significato di "Tortona"

Approfondisci la parola di 7 lettere Tortona: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Tortona? Tortona è una storica città situata in Piemonte, tra le province di Voghera e Genova. Conosciuta per il suo patrimonio artistico e culturale, Tortona vanta monumenti affascinanti, come il Duomo e il Castello, che raccontano secoli di storia. Oggi, è anche un importante centro commerciale e industriale, ma conserva ancora un'atmosfera tipica delle piccole città italiane.

Come si scrive la soluzione Tortona

Se ti sei imbattuto nella definizione "Città fra Voghera e Genova", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

T Torino

O Otranto

R Roma

T Torino

O Otranto

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E S A O S N P Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ESPANSO" ESPANSO

