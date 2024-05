Significato della soluzione per: Cittadina nell alessandrino

Tortona (Turtouna in dialetto tortonese, IPA: [tr'ta], Torton-a in piemontese, Tortónn-a in genovese, Dertona o Derthona in latino) è un comune italiano di 26 464 abitanti della provincia di Alessandria in Piemonte, situato sulla sponda destra dello Scrivia, tra la pianura di Marengo e le estreme propaggini collinari dell'Appennino ligure, non lontano dal confine con la Lombardia. Comune principale della regione del Tortonese, a cui dà il nome, Tortona è sede di un ospedale, di un polo scolastico superiore e di altri servizi per i cittadini.

Italiano: Nome proprio: Tortona ( approfondimento) . (toponimo) città della regione Piemonte in Italia, in provincia di Alessandria.. Sillabazione: Tor | tó | na. Pronuncia: IPA: /tor'tona/ . Etimologia / Derivazione: dal latino Derthona Iulia, antico nome della città .