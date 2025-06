Area nella provincia di Rovigo nei cruciverba: la soluzione è Polesine

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Area nella provincia di Rovigo' è 'Polesine'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

POLESINE

Curiosità e Significato di "Polesine"

Vuoi sapere di più su Polesine? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Polesine.

Perché la soluzione è Polesine? Il Polesine è una regione storica situata nella provincia di Rovigo, in Veneto, caratterizzata da un paesaggio unico fatto di pianure, fiumi e canali. Questo territorio, che si estende tra il Po e l'Adige, è noto per la sua ricca tradizione agricola e culturale, con città affascinanti e una forte identità locale. La bellezza del Polesine si riflette non solo nei suoi panorami, ma anche nella gastronomia e nelle tradizioni popolari, rendendolo un luogo speciale per chi ama sc

Come si scrive la soluzione Polesine

Hai trovato la definizione "Area nella provincia di Rovigo" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

O Otranto

L Livorno

E Empoli

S Savona

I Imola

N Napoli

E Empoli

