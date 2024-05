La Soluzione ♚ La zona del Veneto con Rovigo

: POLESINE

Curiosità su La zona del veneto con rovigo: Conferiti: il ramo veneto di busitalia nord, ovvero il trasporto pubblico extraurbano di padova e di rovigo e il trasporto pubblico urbano di rovigo; il ramo mobilità... Il Polesine (Poléxine in dialetto polesano e Pulésan in dialetto ferrarese) è una regione storica e geografica italiana la cui identificazione ha subito variazioni nel corso dei secoli. In passato conosciuta anche col nome di Polesine di Rovigo, oggi dal punto di vista della geografia antropica s'identifica con la provincia di Rovigo; dal punto di vista della geografia fisica viene definito come tale il territorio situato tra il basso corso dei fiumi Adige e Po fino al Mare Adriatico il cui confine occidentale, indefinito, lo separa dalle Valli Grandi Veronesi.

