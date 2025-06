Apparecchi antincendio nei cruciverba: la soluzione è Schiumogeni

SCHIUMOGENI

Curiosità e Significato di "Schiumogeni"

Perché la soluzione è Schiumogeni? Gli schiumogeni sono sostanze chimiche utilizzate nei sistemi antincendio per creare una schiuma efficace nel soffocare le fiamme. Questa schiuma si forma grazie a una reazione tra il liquido schiumogeno e l'acqua, permettendo di coprire e isolare il combustibile dal contatto con l’ossigeno. In questo modo, gli schiumogeni contribuiscono a spegnere incendi di diversa natura, in particolare quelli legati a liquidi infiammabili.

Come si scrive la soluzione Schiumogeni

