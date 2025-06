Strumenti per misurare la profondità del mare nei cruciverba: la soluzione è Scandagli

Home / Soluzioni Cruciverba / Strumenti per misurare la profondità del mare

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Strumenti per misurare la profondità del mare' è 'Scandagli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCANDAGLI

Curiosità e Significato di "Scandagli"

Approfondisci la parola di 9 lettere Scandagli: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Scandagli? Gli scandagli sono strumenti utilizzati per misurare la profondità del mare e il profilo del fondale marino. Funzionano emettendo onde sonore che, rimbalzando sul fondo, permettono di calcolare la distanza fino alla superficie dell'acqua. Grazie a queste tecnologie, è possibile ottenere informazioni preziose per la navigazione, la pesca e la ricerca scientifica degli ecosistemi marini.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Misurano l altezza dei fondaliLe sonde dei marinaiStrumenti per effettuare rilevamenti sottomariniSi usa per misurare la profondità dei mariStrumenti usati per misurare la velocità delle naviStrumenti per misurare la pressione

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Scandagli

Se "Strumenti per misurare la profondità del mare" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

C Como

A Ancona

N Napoli

D Domodossola

A Ancona

G Genova

L Livorno

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T A N U L I E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "AULENTI" AULENTI

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.