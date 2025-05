Misurano l altezza dei fondali nei cruciverba: la soluzione è Scandagli

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Misurano l altezza dei fondali' è 'Scandagli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCANDAGLI

Curiosità e Significato di "Scandagli"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Scandagli, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Scandagli? Gli scandagli sono strumenti utilizzati per misurare la profondità dei fondali marini o lacustri. Funzionano emettendo onde sonore che, rimbalzando sul fondo, permettono di calcolare la distanza fino alla superficie dell'acqua. Questo processo è fondamentale per la navigazione e la pesca, poiché aiuta a evitare ostacoli e a trovare i luoghi migliori per gettare le reti.

Come si scrive la soluzione Scandagli

Hai trovato la definizione "Misurano l altezza dei fondali" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

C Como

A Ancona

N Napoli

D Domodossola

A Ancona

G Genova

L Livorno

I Imola

