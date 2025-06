Speroni delle antiche navi nei cruciverba: la soluzione è Rostri

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Speroni delle antiche navi' è 'Rostri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ROSTRI

Curiosità e Significato di "Rostri"

Perché la soluzione è Rostri? I rostri erano delle strutture affilate collocate sulla prua delle antiche navi, utilizzate principalmente dalle imbarcazioni da guerra per affondare le navi nemiche. Questi speroni metallici o in legno assomigliavano a un becco allungato e permettevano di infliggere danni significativi durante gli scontri navali. Oltre alla loro funzione bellica, i rostri rappresentano anche un simbolo della potenza marittima delle civiltà che li utilizzavano, come i Romani.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: I becchi dei rapaciBecchi di rapaciGli speroni di cui erano armate le antiche naviBanco dei rematori nelle antiche naviSulle antiche navi era formata da forzati

Come si scrive la soluzione Rostri

R Roma

O Otranto

S Savona

T Torino

R Roma

I Imola

