La Soluzione ♚ Banco dei rematori nelle antiche navi La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : TRASTO . Ecco la soluzione verificata per la definizione Banco dei rematori nelle antiche navi. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Banco dei rematori nelle antiche navi: Inventò il sistema di remo a scaloccio, in cui 4-5 rematori facevano forza sul medesimo remo. i rematori potevano essere uomini liberi stipendiati o (in... Trasta è una frazione del Comune di Genova. Un tempo frazione del comune di Borzoli, entrò a far parte del comune di Genova nel 1926 quando questo comune, insieme ad altri diciannove, fu accorpato al capoluogo ligure per costituire la cosiddetta Grande Genova. Nel 1927, subito dopo l'unificazione, nell'ambito della suddivisione amministrativa del comune di Genova fu accorpata alla circoscrizione (o "delegazione", come veniva chiamata fino al 1969) di Rivarolo. Nella ripartizione amministrativa del comune di Genova in vigore dal 2005 è compresa nell'"unità urbanistica" di Teglia del Municipio V - Valpolcevera, che contava complessivamente ...

Altre Definizioni con trasto; banco; rematori; antiche; navi;