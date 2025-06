Sono dei catorci nei cruciverba: la soluzione è Rottami

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Sono dei catorci' è 'Rottami'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ROTTAMI

Curiosità e Significato di "Rottami"

Vuoi sapere di più su Rottami? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Rottami.

Perché la soluzione è Rottami? Rottami si riferisce a ciò che è stato danneggiato o distrutto, rendendolo inutilizzabile. Spesso, il termine è utilizzato per descrivere veicoli o oggetti che hanno visto giorni migliori e che ora giacciono in uno stato di abbandono o degrado. In un certo senso, i rottami raccontano storie di passato, testimoniando la vita e l'uso che ne è stato fatto.

Come si scrive la soluzione Rottami

Se "Sono dei catorci" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

R Roma

O Otranto

T Torino

T Torino

A Ancona

M Milano

I Imola

