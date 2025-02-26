Finiscono alle fonderie

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Finiscono alle fonderie' è 'Rottami'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ROTTAMI

Perché la soluzione è Rottami? I rifiuti che derivano dalle attività di lavorazione dei metalli, come l'estrazione e la fusione, vengono chiamati rottami. Questi materiali, una volta usati o danneggiati, vengono raccolti e spesso riutilizzati per creare nuovi prodotti, contribuendo alla sostenibilità ambientale. I rottami rappresentano una risorsa preziosa, in quanto permettono di ridurre il consumo di materie prime e di ottimizzare i processi di produzione. Dopo essere stati trattati nelle fonderie, i rottami possono essere trasformati in nuovi manufatti.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Finiscono alle fonderie". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Finiscono alle fonderie nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Rottami

Per risolvere la definizione "Finiscono alle fonderie", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Finiscono alle fonderie" conferma che la soluzione 'Rottami' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Rottami

R Roma O Otranto T Torino T Torino A Ancona M Milano I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Finiscono alle fonderie" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Rottami' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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