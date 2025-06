La tassa sui rifiuti urbani nei cruciverba: la soluzione è Tari

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'La tassa sui rifiuti urbani' è 'Tari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TARI

Curiosità e Significato di "Tari"

La parola Tari è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Tari.

Perché la soluzione è Tari? La TARI, ovvero la Tassa sui Rifiuti, è un tributo comunale che serve a coprire i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. Ogni cittadino è tenuto a contribuire in base alla quantità di rifiuti prodotti e alle caratteristiche dell'immobile in cui vive. In questo modo, si promuove una gestione più sostenibile dei rifiuti e si favorisce un ambiente più pulito per tutti.

Come si scrive la soluzione Tari

T Torino

A Ancona

R Roma

I Imola

