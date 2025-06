L ultimo in classifica nei cruciverba: la soluzione è Fanalino Di Coda

La soluzione di 14 lettere per la definizione 'L ultimo in classifica' è 'Fanalino Di Coda'.

FANALINO DI CODA

Curiosità e Significato di "Fanalino Di Coda"

Vuoi sapere di più su Fanalino Di Coda? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 14 lettere nella pagina dedicata: Fanalino Di Coda.

Perché la soluzione è Fanalino Di Coda? FANALINO DI CODA è un'espressione che si usa per indicare l'ultimo in classifica, spesso in ambito sportivo, ma non solo. Immagina una corsa: il fanalino di coda è colui che, pur cercando di tenere il passo, si trova indietro rispetto agli altri. Questo termine evoca anche un senso di resilienza, perché chi si trova in questa posizione continua a lottare nonostante le difficoltà.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Spettava all ultimo in classifica del Giro d ltaliaQuello di coda è l ultimo in classificaCosì si definisce l ultimo in classifica

Come si scrive la soluzione Fanalino Di Coda

Hai davanti la definizione "L ultimo in classifica" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

F Firenze

A Ancona

N Napoli

A Ancona

L Livorno

I Imola

N Napoli

O Otranto

D Domodossola

I Imola

C Como

O Otranto

D Domodossola

A Ancona

