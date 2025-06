Il numero dell Autostrada Adriatica nei cruciverba: la soluzione è Quattordici

QUATTORDICI

Curiosità e Significato di "Quattordici"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Quattordici più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Quattordici.

Perché la soluzione è Quattordici? Il numero dell'Autostrada Adriatica è 14, che in italiano si traduce in quattordici. Questa autostrada, nota anche come A14, collega diverse regioni costiere dell'Adriatico, offrendo un'importante via di comunicazione per il traffico commerciale e turistico. È un'arteria fondamentale per chi viaggia lungo la costa orientale dell'Italia, contribuendo allo sviluppo economico delle zone attraversate.

Come si scrive la soluzione Quattordici

Hai trovato la definizione "Il numero dell Autostrada Adriatica" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

Q Quarto

U Udine

A Ancona

T Torino

T Torino

O Otranto

R Roma

D Domodossola

I Imola

C Como

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T H T E O A R R F Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FATTORE RH" FATTORE RH

