Il numero della Autostrada Bologna

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Il numero della Autostrada Bologna' è 'Quattordici'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: QUATTORDICI

Perché la soluzione è Quattordici? La voce QUATTORDICI si riferisce al numero assegnato alla Autostrada Bologna, una via di comunicazione che collega diverse zone della regione. Questo numero identifica chiaramente il tratto autostradale, facilitando l'orientamento e la segnaletica stradale. La sua presenza permette agli automobilisti di riconoscere facilmente la strada, contribuendo a una navigazione più efficace. La numerazione delle autostrade rappresenta un sistema organizzato che rende più semplice muoversi tra le diverse aree.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il numero della Autostrada Bologna". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Il numero della Autostrada Bologna nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Quattordici

Se la definizione "Il numero della Autostrada Bologna" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il numero della Autostrada Bologna" conferma che la soluzione 'Quattordici' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Quattordici

Q Quarto U Udine A Ancona T Torino T Torino O Otranto R Roma D Domodossola I Imola C Como I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il numero della Autostrada Bologna" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Quattordici' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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