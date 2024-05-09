Il numero della Autostrada Bologna
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Il numero della Autostrada Bologna' è 'Quattordici'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: QUATTORDICI
Perché la soluzione è Quattordici? La voce QUATTORDICI si riferisce al numero assegnato alla Autostrada Bologna, una via di comunicazione che collega diverse zone della regione. Questo numero identifica chiaramente il tratto autostradale, facilitando l'orientamento e la segnaletica stradale. La sua presenza permette agli automobilisti di riconoscere facilmente la strada, contribuendo a una navigazione più efficace. La numerazione delle autostrade rappresenta un sistema organizzato che rende più semplice muoversi tra le diverse aree.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il numero della Autostrada Bologna". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.
Il numero della Autostrada Bologna nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Quattordici
Se la definizione "Il numero della Autostrada Bologna" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il numero della Autostrada Bologna" conferma che la soluzione 'Quattordici' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 11 lettere della soluzione Quattordici
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il numero della Autostrada Bologna" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Quattordici' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
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