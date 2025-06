Famosa torre bolognese nei cruciverba: la soluzione è Garisenda

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Famosa torre bolognese' è 'Garisenda'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GARISENDA

Curiosità e Significato di "Garisenda"

Approfondisci la parola di 9 lettere Garisenda: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Garisenda? La Garisenda è una delle due torri medievali che caratterizzano il panorama di Bologna, insieme alla Torre degli Asinelli. Alta circa 48 metri, la Garisenda è famosa non solo per la sua inclinazione, ma anche per la sua storia affascinante, che risale al XII secolo. Oggi, rappresenta un simbolo della città e attira ogni anno migliaia di visitatori curiosi di scoprire le meraviglie di questo antico gioiello architettonico.

Come si scrive la soluzione Garisenda

Stai cercando la risposta alla definizione "Famosa torre bolognese"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

G Genova

A Ancona

R Roma

I Imola

S Savona

E Empoli

N Napoli

D Domodossola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L E I T E D M C A I R A N A I N T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MERCATINI DI NATALE" MERCATINI DI NATALE

