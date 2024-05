La Soluzione ♚ Ha una famosa torre pendente

: PISA

Curiosità su Ha una famosa torre pendente: una torre pendente è una torre che, o per cause naturali (in genere cedimenti nel terreno su cui poggia), o per difetto di progettazione o per motivi voluti... Pisa (, AFI: /'pisa/è un comune italiano di 89 119 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia nel centro ovest della Toscana. Si inserisce nel territorio metropolitano con caratteristiche omogenee, denominato area pisana, o Pian di Pisa, che con i vicini comuni di Calci, Cascina, San Giuliano Terme, Vecchiano e Vicopisano, arriva a formare un sistema urbano di circa 195 000 abitanti distribuiti su 475 km². Inoltre, con un traffico superiore a 5 milioni di passeggeri nel 2017, Pisa ospita l'aeroporto più rilevante della Toscana, il Galileo Galilei. Nonostante le incertezze sull'origine della città nel corso della storia, dopo diversi ...

