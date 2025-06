Controversia questione nei cruciverba: la soluzione è Vertenza

Home / Soluzioni Cruciverba / Controversia questione

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Controversia questione' è 'Vertenza'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VERTENZA

Curiosità e Significato di "Vertenza"

Vuoi sapere di più su Vertenza? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Vertenza.

Perché la soluzione è Vertenza? La parola vertenza si riferisce a una controversia o a un conflitto, spesso legato a questioni legali o di diritti tra due o più parti. Può riguardare dispute lavorative, contrattuali o anche questioni patrimoniali, dove le parti cercano di risolvere le proprie divergenze attraverso il dialogo o, in alcuni casi, tramite l'intervento di un'autorità competente. In sostanza, una vertenza è un modo formale per affrontare e risolvere un disaccordo.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Contesa cavallerescaQuella sindacale è un tipo di controversiaUscire dalla questioneSi dice di questione poco importanteQuestione di caprina cioè futile

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Vertenza

La definizione "Controversia questione" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

V Venezia

E Empoli

R Roma

T Torino

E Empoli

N Napoli

Z Zara

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M L I O A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "IMOLA" IMOLA

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.