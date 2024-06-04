Contesa cavalleresca nei cruciverba: la soluzione è Vertenza

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Contesa cavalleresca' è 'Vertenza'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VERTENZA

Curiosità e Significato di Vertenza

Vuoi sapere di più su Vertenza? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Vertenza.

Hai davanti la definizione "Contesa cavalleresca" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

Le 8 lettere della soluzione Vertenza:
V Venezia
E Empoli
R Roma
T Torino
E Empoli
N Napoli
Z Zara
A Ancona

