La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Bevanda di cacao e zucchero' è 'Cioccolato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CIOCCOLATO

Curiosità e Significato di "Cioccolato"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 10 lettere Cioccolato, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Cioccolato? Il termine cioccolato si riferisce a una prelibatezza dolce ottenuta dalla lavorazione dei semi della pianta di cacao, spesso mescolata con zucchero e altri ingredienti per creare una bevanda o un alimento delizioso. Questo alimento è amato in tutto il mondo, non solo per il suo sapore ricco e avvolgente, ma anche per la sua capacità di portare gioia e comfort. Che sia in forma di barretta, bevanda calda o dessert, il cioccolato riesce sempre a conquist

Come si scrive la soluzione Cioccolato

Hai davanti la definizione "Bevanda di cacao e zucchero" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

I Imola

O Otranto

C Como

C Como

O Otranto

L Livorno

A Ancona

T Torino

O Otranto

