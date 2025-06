Aggiungere zucchero a una bevanda nei cruciverba: la soluzione è Addolcire

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Aggiungere zucchero a una bevanda' è 'Addolcire'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ADDOLCIRE

Curiosità e Significato di Addolcire

Approfondisci la parola di 9 lettere Addolcire: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Addolcire? Addolcire significa rendere più dolce qualcosa, come una bevanda, aggiungendo zucchero o altri dolcificanti. È un termine comune in cucina e nella preparazione di bevande per migliorare il sapore, rendendolo più piacevole e delicato. Quindi, quando si desidera una bevanda meno amara o più gustosa, si può facilmente addolcire con zucchero o miele.

Come si scrive la soluzione Addolcire

La definizione "Aggiungere zucchero a una bevanda" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

D Domodossola

D Domodossola

O Otranto

L Livorno

C Como

I Imola

R Roma

E Empoli

