Velivolo ad ala fissa equipaggiato di propulsore nei cruciverba: la soluzione è Motoaliante

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Velivolo ad ala fissa equipaggiato di propulsore' è 'Motoaliante'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MOTOALIANTE

Curiosità e Significato di "Motoaliante"

Perché la soluzione è Motoaliante? Il termine motoaliantedescrive un velivolo ad ala fissa, simile a un aereo, ma progettato per volare in modo più efficiente sfruttando le correnti d'aria. Equipaggiato con un motore, questo tipo di aereo può decollare e atterrare come un normale aereo, ma una volta in volo, il pilota può spegnere il motore e utilizzare le termiche per planare, godendo di un'esperienza di volo silenziosa e sostenibile. È un'

Come si scrive la soluzione Motoaliante

Non riesci a risolvere la definizione "Velivolo ad ala fissa equipaggiato di propulsore"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

M Milano

O Otranto

T Torino

O Otranto

A Ancona

L Livorno

I Imola

A Ancona

N Napoli

T Torino

E Empoli

