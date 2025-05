Una confezione per fiori nei cruciverba: la soluzione è Cesto

Home / Soluzioni Cruciverba / Una confezione per fiori

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Una confezione per fiori' è 'Cesto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CESTO

Curiosità e Significato di "Cesto"

Vuoi sapere di più su Cesto? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Cesto.

Perché la soluzione è Cesto? Un cesto è un contenitore, solitamente intrecciato con materiali come vimini o plastica, utilizzato per trasportare o conservare vari oggetti. Nel contesto dei fiori, un cesto può fungere da elegante supporto per bouquet, donando un tocco di raffinatezza e bellezza. Ideale per decorare gli ambienti o per fare regali speciali, il cesto rappresenta anche un modo pratico per organizzare la natura in casa.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: È intrecciato di viminiConfezione preparata dal fioraioLa rete del pivotFiori simili ai rododendriUna confezione di carte da giocoPianta dai fiori viola

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Cesto

Se "Una confezione per fiori" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

E Empoli

S Savona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L A T A A E L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ALLEATA" ALLEATA

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.