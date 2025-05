Un territorio all estero come Campione d Italia nei cruciverba: la soluzione è Enclave

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un territorio all estero come Campione d Italia' è 'Enclave'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ENCLAVE

Curiosità e Significato di "Enclave"

Hai risolto il cruciverba con Enclave? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Enclave.

Perché la soluzione è Enclave? Un'enclave è un territorio completamente circondato da un altro paese, ma che appartiene a uno stato diverso. Un esempio famoso è Campione d'Italia, che si trova in Svizzera ma è parte dell'Italia. Queste situazioni creano interessanti dinamiche culturali e politiche, poiché il territorio ha legami con lo stato di origine pur essendo geograficamente isolato.

Un pezzo d Italia all esteroUn territorio come Campione d ItaliaTale è il territorio di Campione d Italia per la SvizzeraPer chi chiama l Italia dall estero è 0039

Come si scrive la soluzione Enclave

La definizione "Un territorio all estero come Campione d Italia" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

E Empoli

N Napoli

C Como

L Livorno

A Ancona

V Venezia

E Empoli

