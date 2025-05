Un innesto del cardiochirurgo nei cruciverba: la soluzione è Bypass

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un innesto del cardiochirurgo' è 'Bypass'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BYPASS

Curiosità e Significato di "Bypass"

La parola Bypass è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Bypass.

Perché la soluzione è Bypass? Un bypass è una procedura chirurgica che permette di deviare il flusso sanguigno intorno a una sezione ostruita o danneggiata di un vaso sanguigno, come le arterie coronarie. Questo intervento è fondamentale per ripristinare l'afflusso di sangue al cuore, migliorando così la salute cardiaca e alleviando i sintomi di malattie coronariche. In sostanza, il bypass crea una nuova strada per il sangue, garantendo che il cuore riceva l’ossigeno di cui ha bisogno

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Diramazione di un condottoUn innesto in cardiologiaL innesto del chirurgoUn innesto cardiochirurgicoDà nome a uno speciale innesto di lampade

Come si scrive la soluzione Bypass

B Bologna

Y Yacht

P Padova

A Ancona

S Savona

S Savona

