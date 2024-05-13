L innesto del chirurgo

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'L innesto del chirurgo' è 'Trapianto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TRAPIANTO

Perché la soluzione è Trapianto? Il trapianto rappresenta una procedura chirurgica complessa che implica l'inserimento di un organo, tessuto o parte del corpo da un donatore a un ricevente. Questa tecnica permette di sostituire elementi danneggiati o malati, migliorando la qualità della vita del paziente. L'atto di eseguire un trapianto richiede competenza e precisione, poiché coinvolge aspetti di compatibilità immunologica e tecniche chirurgiche avanzate. La riuscita dipende dalla corretta esecuzione di questa operazione, che può essere considerata un vero e proprio innesto del chirurgo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L innesto del chirurgo". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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L innesto del chirurgo nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Trapianto

In presenza della definizione "L innesto del chirurgo", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L innesto del chirurgo" conferma che la soluzione 'Trapianto' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Trapianto

T Torino R Roma A Ancona P Padova I Imola A Ancona N Napoli T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L innesto del chirurgo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Trapianto' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Operazione da giardiniere o da chirurgoTrasferimento di un organo da un corpo all altroOperazione da giardiniere o... da chirurgoUna sonda del chirurgoLa lama del chirurgoLa sonda del chirurgoIl chirurgo lo chiede prima di intervenireCuciti dal chirurgo