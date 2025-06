Un gibboso quadrupede nei cruciverba: la soluzione è Cammello

Home / Soluzioni Cruciverba / Un gibboso quadrupede

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un gibboso quadrupede' è 'Cammello'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CAMMELLO

Curiosità e Significato di "Cammello"

La parola Cammello è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Cammello.

Perché la soluzione è Cammello? Il termine gibboso quadrupede si riferisce a un animale con quattro zampe e una o più protuberanze sulla schiena. Il cammello, noto per le sue due gobbe, è perfettamente rappresentativo di questa descrizione. Questi animali sono adattati a vivere in ambienti desertici, dove le loro gobbe fungono da riserve di grasso, fornendo energia e idratazione nei momenti di necessità.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Animale con gobbe icona di un brand di sigaretteHa due gobbeL animale con due gobbeGibboso bovino asiaticoGibboso ruminante tibetanoÈ meno gibboso del cammello

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Cammello

Stai cercando la risposta alla definizione "Un gibboso quadrupede"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

M Milano

M Milano

E Empoli

L Livorno

L Livorno

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

G E N M O I O S L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GELSOMINO" GELSOMINO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.