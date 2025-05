Un formato di pasta corta nei cruciverba: la soluzione è Farfalle

FARFALLE

Curiosità e Significato di "Farfalle"

La parola Farfalle è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Farfalle.

Perché la soluzione è Farfalle? Le farfalle sono un tipo di pasta corta che prendono il loro nome dalla forma simile a quella delle farfalle. Caratterizzate da due ali piegate, sono perfette per trattenere salse e condimenti, rendendo ogni piatto non solo gustoso ma anche visivamente accattivante. Ideali per insalate fredde o piatti caldi, le farfalle sono un’ottima scelta per chi ama sperimentare in cucina!

Come si scrive la soluzione Farfalle

La definizione "Un formato di pasta corta" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

F Firenze

A Ancona

R Roma

F Firenze

A Ancona

L Livorno

L Livorno

E Empoli

