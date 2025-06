Misura la saturazione di ossigeno nel sangue nei cruciverba: la soluzione è Pulsossimetro

Home / Soluzioni Cruciverba / Misura la saturazione di ossigeno nel sangue

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Misura la saturazione di ossigeno nel sangue' è 'Pulsossimetro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PULSOSSIMETRO

Curiosità e Significato di "Pulsossimetro"

Hai risolto il cruciverba con Pulsossimetro? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 13 lettere più frequenti: Pulsossimetro.

Perché la soluzione è Pulsossimetro? Il pulsossimetro è un dispositivo medico che misura la saturazione di ossigeno nel sangue, fornendo informazioni preziose sulla salute respiratoria di una persona. Attraverso un semplice clip da applicare al dito, questo strumento utilizza la luce per determinare quanto ossigeno è presente nei globuli rossi, aiutando così a monitorare condizioni come l'asma o le malattie polmonari. È un alleato fondamentale negli ospedali e anche per uso domestico, permettendo a chiunque di tenere sotto controllo il proprio stato di salute in

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Composto chimico contenuto nel sangue che trasporta l ossigenoUn indice che misura gli zuccheri nel sangueQuella del sangue si misura con lo sfigmomanometro

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Pulsossimetro

La definizione "Misura la saturazione di ossigeno nel sangue" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

U Udine

L Livorno

S Savona

O Otranto

S Savona

S Savona

I Imola

M Milano

E Empoli

T Torino

R Roma

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

U M I E L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LUMIE" LUMIE

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.