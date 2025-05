L invenzione di Gutenberg nei cruciverba: la soluzione è Stampa

STAMPA

Curiosità e Significato di "Stampa"

La parola Stampa è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Stampa.

Perché la soluzione è Stampa? L'invenzione di Gutenberg, avvenuta nel XV secolo, rappresenta una delle rivoluzioni più significative nella storia della comunicazione: la stampa. Grazie all'introduzione della stampa a caratteri mobili, è diventato possibile riprodurre libri e documenti in modo rapido ed economico, rendendo la conoscenza accessibile a un pubblico molto più ampio. Questo cambiamento ha trasformato non solo il modo in cui le informazioni venivano diffuse, ma ha anche avuto un impatto profondo sulla cultura, l'istruzione e la società nel suo compl

Come si scrive la soluzione Stampa

Hai trovato la definizione "L invenzione di Gutenberg" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

T Torino

A Ancona

M Milano

P Padova

A Ancona

