Carta nautica nei cruciverba: la soluzione è Portolano

Home / Soluzioni Cruciverba / Carta nautica

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Carta nautica' è 'Portolano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PORTOLANO

Curiosità e Significato di "Portolano"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Portolano, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Portolano? Il termine portolano si riferisce a una mappa nautica che raccoglie informazioni dettagliate su coste, porti, correnti e altri elementi vitali per la navigazione marittima. Questi documenti storici, spesso arricchiti da disegni e annotazioni, sono stati fondamentali per i navigatori nel passato, permettendo loro di orientarsi meglio in mari sconosciuti. Oggi, il portolano continua a essere uno strumento prezioso, utilizzato non solo dai marinai professionisti, ma anche dagli appassion

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Libro di carte nauticheUn libro di carte nauticheCarta da paratiPacchi di cartaIn cemento e in carta

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Portolano

Hai trovato la definizione "Carta nautica" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

O Otranto

R Roma

T Torino

O Otranto

L Livorno

A Ancona

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I C S E O M I P R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MICROSPIE" MICROSPIE

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.