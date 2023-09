Libro di carte nautiche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Libro di carte nautiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PORTOLANO

Significato/Curiosita : Libro di carte nautiche

ma veritiera di informazioni geografiche di supporto alla navigazione, su supporti piani (carte nautiche) o sferici (globi). lo stesso argomento in... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi portolano (disambigua). un portolano (il cui nome deriva dalla parola latina portus cioè: porto)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Libro di carte nautiche : libro; carte; nautiche; Scrisse il libro -memoria La tregua; Un libro di carte nautiche; Un celeberrimo libro di novelle di Rodari; Un libro dell araldica; Il libro tascabile in UK; libro liturgico che elenca tutti i santi; Con prega e ama in un noto libro e film; Un arte che abbellisce il libro ; Cura la pubblicazione di un libro ; libro per le scuole; Speciali carte da gioco; carte lla di documenti; Un libro di carte nautiche; Ottime carte a ramino; Gioco di carte con i carichi; Ha carte lle e file; Una delle figure di certe carte da gioco; La forma del carte llo stradale dello STOP; Un gioco a carte simile al sette e mezzo; Il basso delle carte geografiche; Un libro di carte nautiche ; Sulle carte nautiche sono solo dei puntini; L insieme delle attività aeronautiche ; Lega leggera per costruzioni aeronautiche ; Riveste coperte nautiche ;

Cerca altre Definizioni