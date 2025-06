Canne usate per realizzare sedie e tavoli nei cruciverba: la soluzione è Rattan

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Canne usate per realizzare sedie e tavoli' è 'Rattan'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RATTAN

Curiosità e Significato di "Rattan"

La parola Rattan è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Rattan.

Perché la soluzione è Rattan? Il rattan è un materiale naturale ottenuto da una palma rampicante, molto apprezzato nell'arredamento per la sua leggerezza e resistenza. Utilizzato principalmente per la realizzazione di sedie e tavoli, il rattan offre un'estetica calda e accogliente, perfetta per interni ed esterni. La sua versatilità permette di creare pezzi unici e dal design elegante, contribuendo a rendere gli spazi più invitanti.

Come si scrive la soluzione Rattan

Se ti sei imbattuto nella definizione "Canne usate per realizzare sedie e tavoli", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

R Roma

A Ancona

T Torino

T Torino

A Ancona

N Napoli

