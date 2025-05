Affluente della Garonna nei cruciverba: la soluzione è Tarn

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Affluente della Garonna' è 'Tarn'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TARN

Curiosità e Significato di "Tarn"

Approfondisci la parola di 4 lettere Tarn: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Tarn? Tarn è un termine che si riferisce a un piccolo lago di origine glaciale, spesso situato in una conca montuosa. Questi specchi d'acqua sono caratterizzati da acque limpide e circondati da paesaggi naturali mozzafiato, rendendoli luoghi ideali per escursioni e attività all'aperto. In alcune lingue, come l'inglese, il termine è utilizzato per descrivere queste affascinanti formazioni acquatiche che aggiungono bellezza e biodiversità agli ecosistemi mont

Come si scrive la soluzione Tarn

Non riesci a risolvere la definizione "Affluente della Garonna"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

T Torino

A Ancona

R Roma

N Napoli

