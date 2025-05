Una roccia abbondantissima in natura nei cruciverba: la soluzione è Calcare

Home / Soluzioni Cruciverba / Una roccia abbondantissima in natura

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Una roccia abbondantissima in natura' è 'Calcare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CALCARE

Curiosità e Significato di "Calcare"

Vuoi sapere di più su Calcare? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Calcare.

Perché la soluzione è Calcare? Il calcare è una roccia sedimentaria composta principalmente da carbonato di calcio, ed è molto comune in natura. Si forma spesso in ambienti marini, dove i resti di organismi come coralli e molluschi si accumulano nel tempo. Questo materiale non solo è fondamentale per costruzioni e opere architettoniche, ma gioca anche un ruolo importante nei cicli geologici e nell'ecosistema.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Premere forte il cappello in testaCaratterizza l acqua duraUna pietra come il marmoIl gufo di Merlino ne La spada nella rocciaCosì è la Natura non contaminata dall uomoRoccia rossastra

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Calcare

Se "Una roccia abbondantissima in natura" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

A Ancona

L Livorno

C Como

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I E T R C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CERTI" CERTI

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.