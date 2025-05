Un Salvador pittore spagnolo nei cruciverba: la soluzione è Dalì

Home / Soluzioni Cruciverba / Un Salvador pittore spagnolo

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Un Salvador pittore spagnolo' è 'Dalì'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DALÌ

Curiosità e Significato di "Dalì"

Approfondisci la parola di 4 lettere Dalì: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Dalì? Salvador Dalí è stato un famoso pittore spagnolo, noto per il suo stile surrealista che ha portato l'arte a esplorare i confini della realtà e dell'immaginazione. Le sue opere, caratterizzate da immagini oniriche e dettagli straordinari, sfidano le convenzioni artistiche e invitano lo spettatore a riflettere su temi come il sogno, il tempo e l'identità. Dalí non è solo un nome, ma un simbolo di creatività senza limiti che continua a influenzare artisti

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un grande esponente del surrealismo in pitturaSalvador pittore spagnoloSalvador pittorede Ribera pittore spagnolo del 600

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Dalì

Non riesci a risolvere la definizione "Un Salvador pittore spagnolo"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

D Domodossola

A Ancona

L Livorno

Ì -

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T S O N I P E A R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SPERONATI" SPERONATI

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.