Un peso sia figurato che non nei cruciverba: la soluzione è Fardello

Home / Soluzioni Cruciverba / Un peso sia figurato che non

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un peso sia figurato che non' è 'Fardello'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FARDELLO

Curiosità e Significato di "Fardello"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Fardello, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Fardello? Il termine fardello si riferisce a un peso, sia in senso letterale che figurato. In un contesto pratico, può indicare un carico fisico che si trasporta, come un pacco pesante. Tuttavia, la parola viene spesso utilizzata anche per descrivere oneri emotivi o responsabilità che possono appesantire la vita di una persona.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Zavorra onereInvolto di notevole peso e dimensioni da portare a spallaIl peso delle tasseIl peso della colpa

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Fardello

Hai davanti la definizione "Un peso sia figurato che non" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

F Firenze

A Ancona

R Roma

D Domodossola

E Empoli

L Livorno

L Livorno

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

U S E A I E L G N S T R G U Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LUSSUREGGIANTE" LUSSUREGGIANTE

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.