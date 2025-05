Si infilano nel porte-enfant nei cruciverba: la soluzione è Neonati

Home / Soluzioni Cruciverba / Si infilano nel porte-enfant

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Si infilano nel porte-enfant' è 'Neonati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NEONATI

Curiosità e Significato di "Neonati"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Neonati più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Neonati.

Perché la soluzione è Neonati? I neonati sono i bambini appena nati, nei primi mesi di vita. Durante questa fase delicata, hanno bisogno di cure e attenzioni particolari, poiché il loro corpo e il loro sistema immunitario sono ancora in fase di sviluppo. Spesso vengono trasportati in pratici trasportini, come i porte-enfant, per garantire comfort e sicurezza mentre esplorano il mondo per la prima volta.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Bevono solo latteDormono nelle culleSono appena venuti al mondoSi infilano nelle cruneSi infilano ai piediSi infilano nelle prese

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Neonati

Non riesci a risolvere la definizione "Si infilano nel porte-enfant"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

N Napoli

E Empoli

O Otranto

N Napoli

A Ancona

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S T L I A O O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SOLATIO" SOLATIO

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.