Pianta erbacea perenne nei cruciverba: la soluzione è Acanto

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Pianta erbacea perenne' è 'Acanto'.

ACANTO

Curiosità e Significato di "Acanto"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Acanto, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Acanto? L'acanto è una pianta erbacea perenne, molto apprezzata per le sue foglie larghe e decorative, che possono raggiungere dimensioni notevoli. Originaria delle regioni mediterranee, è spesso utilizzata nei giardini per creare bordure o come pianta da ornamento, grazie ai suoi fiori a spiga che sbocciano in estate. Inoltre, l'acanto ha una forte connotazione storica, essendo stata una fonte d'ispirazione per artisti e architetti fin dall'antichità, come dimostrano i

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Le sue foglie ornano il capitello corinzioPianta a grandi fogliePianta da colonne corinziePianta erbacea chiamata anche lappaUna pianta erbacea diffusa nei ruderiQuella montana è una pianta perenne officinale

Come si scrive la soluzione Acanto

Se ti sei imbattuto nella definizione "Pianta erbacea perenne", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

C Como

A Ancona

N Napoli

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A C I T D A N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CANDITA" CANDITA

