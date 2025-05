Nodo per legare a un palo nei cruciverba: la soluzione è Bocca Di Lupo

BOCCA DI LUPO

Curiosità e Significato di "Bocca Di Lupo"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 11 lettere Bocca Di Lupo, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Bocca Di Lupo? L'espressione bocca di lupo si riferisce a un nodo specifico utilizzato per legare una corda a un palo o a un oggetto simile. Questo tipo di nodo è particolarmente utile perché è facile da sciogliere anche dopo essere stato sottoposto a tensione, rendendolo ideale per situazioni in cui è necessario garantire stabilità senza complicazioni. Oltre al suo uso pratico, il termine può evocare immagini vivide e suggestive, richiamando alla mente l'idea di avventura e resistenza.

Come si scrive la soluzione Bocca Di Lupo

