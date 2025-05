Libro utile al turista nei cruciverba: la soluzione è Guida

GUIDA

Curiosità e Significato di "Guida"

Perché la soluzione è Guida? La parola guida si riferisce a un libro o a un documento che offre informazioni pratiche e consigli utili per i turisti. Questi materiali possono includere dettagli su attrazioni, ristoranti, trasporti e cultura locale, aiutando così i viaggiatori a orientarsi e a scoprire i luoghi in modo più profondo. In poche parole, una guida è come un amico esperto che ti accompagna nel tuo viaggio, rendendo ogni esperienza più ricca e significativa.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Accompagna un gruppo nelle escursioni in montagnaLa consulta chi viaggiaCammina in testa alla spedizioneGradito al turistaUna rapida occhiata al libroRelativo al libro sacro islamico

G Genova

U Udine

I Imola

D Domodossola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A L O G I R I E S T L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LEGISLATORI" LEGISLATORI

