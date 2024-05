Significato della soluzione per: Una rapida occhiata al libro

Enrico Letta (Pisa, 20 agosto 1966) è un politico italiano, presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana dal 28 aprile 2013 al 22 febbraio 2014 e segretario del Partito Democratico dal 14 marzo 2021 al 12 marzo 2023. È stato europarlamentare dal 2004 al 2006 nel gruppo liberaldemocratico, dal 2001 al 2015 è deputato per la Margherita e, in seguito, per il PD, Ministro per le politiche comunitarie tra il 1998 e il 1999 durante il Governo D'Alema I, quindi Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato durante i Governi D'Alema II e Amato II dal 1999 al 2001 e Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri durante il Governo Prodi II dal 2006 al 2008.

Italiano: Aggettivo, forma flessa: letta f sing . femminile di letto. Sostantivo: letta f inv . lettura veloce e superficiale. Voce verbale: letta . participio passato femminile di leggere è stata letta la sentenza.. Sillabazione: lèt | ta. Etimologia / Derivazione: (sostantivo) deriva da leggere. (voce verbale)vedi leggere. Sinonimi: interpretata, capita, decifrata, scoperta, penetrata.