WARNING

Curiosità e Significato di "Warning"

Hai risolto il cruciverba con Warning? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Warning.

Perché la soluzione è Warning? L'ammonizione ufficiale da parte del giudice di sedia a un tennista, conosciuta come warning, è un richiamo che segnala un comportamento scorretto o non conforme alle regole durante una partita. Questo avviso serve a mantenere il fair play e a ricordare ai giocatori l'importanza del rispetto delle norme di gioco. Se un tennista riceve più di un warning, può incorrere in penalità più severe, come la perdita di punti o giochi.

Come si scrive la soluzione Warning

La definizione "L ammonizione ufficiale da parte del giudice di sedia a un tennista" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

W Washington

A Ancona

R Roma

N Napoli

I Imola

N Napoli

G Genova

