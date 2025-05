Vi si svolge l Opernball nei cruciverba: la soluzione è Vienna

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Vi si svolge l Opernball' è 'Vienna'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VIENNA

Curiosità e Significato di "Vienna"

Hai risolto il cruciverba con Vienna? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Vienna.

Perché la soluzione è Vienna? L'Opernball è uno dei balli più prestigiosi e affascinanti del mondo, che si tiene ogni anno all'Opera di Vienna. Questo evento non è solo una celebrazione della musica e della danza, ma anche un simbolo della cultura austriaca, attirando ospiti da tutto il globo. Durante la serata, il palcoscenico si trasforma in un meraviglioso scenario di eleganza, dove tradizione e modernità si intrecciano in un'atmosfera magica.

Come si scrive la soluzione Vienna

La definizione "Vi si svolge l Opernball" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

V Venezia

I Imola

E Empoli

N Napoli

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T N I O R S O À Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SONORITÀ" SONORITÀ

