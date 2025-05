Si dice che il tabagista accanito funi come loro nei cruciverba: la soluzione è Turchi

TURCHI

Curiosità e Significato di "Turchi"

Perché la soluzione è Turchi? La parola turchi si riferisce a un tipo di tabacco che viene utilizzato per il consumo di sigarette e pipa. L'espressione tabagista accanito allude a qualcuno che fuma molto, quasi in modo compulsivo, e funi come loro suggerisce l'idea di un comportamento simile a quello di chi è particolarmente legato a questa abitudine. In questo contesto, il termine evoca non solo l'atto del fumare, ma anche una certa cultura e tradizione legata al consumo di tabacco.

Come si scrive la soluzione Turchi

T Torino

U Udine

R Roma

C Como

H Hotel

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I L P R A I O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PARIOLI" PARIOLI

